В Хмельницкой области и Николаеве прогремели взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взрывы произошли в Хмельницкой области на западе Украины, без подробностей сообщил украинский «24 Канал». Официальной реакции властей на эти сведения пока не было. В регионе сейчас действует воздушная тревога.

Ресурс также проинформировал о взрывах в Николаеве на юге Украины. Детали происшедшего неизвестны. Власти эти данные не комментировали. В настоящее время в Николаевской области объявлена воздушная тревога.

Ранее российские военные в составе группировки войск «Днепр» поразили пункты управления беспилотниками ВСУ в зоне спецоперации. Объекты располагались на правом берегу Днепра в Херсонской области. Удар наносился при помощи артиллерийских орудий. В результате были поражены два пункта управления БПЛА. Кроме того, ВС РФ ударили по трем наблюдательным пунктам украинской армии.

Расчет зенитно-ракетного комплекса «Оса» в составе группировки войск «Центр» обеспечил продвижение мотострелков под Авдеевкой, сообщали в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие поразили БПЛА противника.

В Минобороны рассказали, что подразделение ПВО выполняет задачи по воздушному прикрытию мест базирования личного состава, командных пунктов, узлов связи и сосредоточения военной техники. В ходе боевого дежурства военные ликвидируют разведывательные и ударные беспилотники украинской армии, которые пытаются изучить позиции ВС РФ. Ведомство уточнило, что «Оса» позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные летательные аппараты на удалении более 10 километров.