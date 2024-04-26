Минобороны сообщило о продвижении российских мотострелков под Авдеевкой МО: ЗРК «Оса» обеспечил продвижение мотострелков ВС России под Авдеевкой

Расчет зенитно-ракетного комплекса «Оса» в составе группировки войск «Центр» обеспечил продвижение мотострелков под Авдеевкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие поразили БПЛА противника.

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» группировки войск «Центр» уничтожил БПЛА противника, обеспечив продвижение штурмовых групп мотострелков на Авдеевском направлении, — говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали, что подразделение ПВО выполняет задачи по воздушному прикрытию мест базирования личного состава, командных пунктов, узлов связи и сосредоточения военной техники. В ходе боевого дежурства военные ликвидируют разведывательные и ударные беспилотники украинской армии, которые пытаются изучить позиции ВС РФ. Ведомство уточнило, что «Оса» позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные летательные аппараты на удалении более 10 километров.

Ранее российские военные в составе группировки войск «Днепр» поразили пункты управления беспилотниками ВСУ в зоне спецоперации. Объекты располагались на правом берегу Днепра в Херсонской области. Удар наносился при помощи артиллерийских орудий. В результате были поражены два пункта управления БПЛА. Кроме того, ВС РФ ударили по трем наблюдательным пунктам украинской армии.