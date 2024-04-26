Российские военные уничтожили пункты управления дронами ВСУ МО: артиллеристы ВС РФ уничтожили два пункта управления дронами ВСУ на Днепре

Фото: МО РФ

Российские военные в составе группировки войск «Днепр» поразили пункты управления беспилотниками ВСУ в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Объекты располагались на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Уточняется, что удар наносился при помощи артиллерийских орудий. В результате успешных действий российских военных были поражены два пункта управления БПЛА. Кроме того, ВС РФ ударили по трем наблюдательным пунктам украинской армии.

До этого бойцы группировки войск «Восток» при поддержке САУ «Мста-С» поразили несколько бронетранспортеров НАТО на Южно-Донецком направлении. Командир артиллерийской батареи с позывным Кремень рассказал, что такое происходит регулярно. Кроме того, в задачи группы военного входит поражение узлов снабжения, мест дислокации ВСУ. По его словам, боевое дежурство идет круглосуточно.

Также сообщалось, что экипажи российских танков Т-90М ВДВ нанесли удар по позициям противника на правом берегу Днепра. Кадры работы танкистов ВС РФ представила пресс-служба Минобороны. Уточняется, что российская сторона уничтожила украинские вооруженные силы с закрытой огневой позиции. Подразделения ВСУ были обнаружены операторами беспилотников.