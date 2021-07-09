«Умиротворяющий тезис»: востоковед оценил цели талибов в Афганистане

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) собираются создать в Афганистане «свободную исламскую государственную систему». При этом они не хотят устанавливать контроль над всей территорией Афганистана. Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с NEWS.ru оценил подобное заявление талибов.

Он назвал эти слова некой политической заявкой. По мнению Егорченкова, сами лидеры «Талибана» понимают, что никакого создания свободного исламского государства без полного контроля над территориями Афганистана быть не может. Также большой вопрос, как будет выстроено и религиозное, и конфессиональное взаимодействие. Опыт и практика показывают, что подобный вопрос может быть решён только после победы одной из сторон.

К таким заявлениям нужно относиться осторожно. Скорее, это проявление доброй воли, направленное на европейских партнёров, может быть и нам он тоже адресован с учётом опасений, которые вызывает «Талибан». Это такой для внешнего употребления умиротворяющий тезис, — заявил Егорченков.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отмечает резкое нарастание напряжённости на границе Таджикистана и Афганистана. Сторонам в Афганистане необходимо проявить сдержанность. В случае необходимости РФ примет меры для недопущения провокаций на границе Таджикистана и Афганистана. По словам Захаровой, боевики движения «Талибан» контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном.