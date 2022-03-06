Украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мириуполе

Украинская сторона отказалась от гарантий соблюдения режима тишины в Мариуполе и Волновахе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

Украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины, — сказал Басурин.

Ранее в Мариуполе украинские власти через сутки после срока, согласованного на переговорах Москвы и Киева, решили объявить эвакуацию по гуманитарному коридору, своё решение они обозначили в Telegram-канале местного горсовета. Вывоз мирных жителей должен осуществляться из трёх мест.

Накануне Басурин сообщил, что утром 6 марта в Мариуполе и Волновахе вновь будут открыты гуманитарные коридоры. Он выразил надежду, что украинские военные разблокируют выход из населённых пунктов, дав дорогу мирным жителям.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин ранее заявил, что украинские националисты виновны в блокировании эвакуации мирного населения Мариуполя 5 марта.