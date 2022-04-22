Украина и мировой заговор: последователи QAnon поссорились из-за России

Сторонники движения QAnon, которое многие политологи и социологи считают религиозной сектой нового типа, находятся на грани «гражданской войны», которая может взорвать их изнутри. Возникшее в США движение, ищущее (и находящее) происки глобальной организации сатанистов-педофилов и прочих «теневых королей» буквально во всём, что происходит в мире, не смогло прийти к единому мнению поддерживать или осуждать военную операцию РФ на Украине.

Сначала большинство участников QAnon во всем мире однозначно высказались в поддержку решения России. Это было ожидаемо, ведь в глазах членов «секты» российский президент Владимир Путин - один из немногих глав государств, кто не боится противостоять «тайному мировому правительству», также именуемому на сленге QAnon «глубинным государством».

Другой причиной, по которой сторонники теории мирового заговора позиционируют себя как союзники лидера России, являются его в целом позитивные отношения с экс-президентом США Дональдом Трампом. В глазах последователей QAnon Трамп также вел и ведет бесстрашную борьбу с агентами мирового зла в лице Демократической партии США). С их точки зрения, власть в Киеве захватили именно представители «глубинного государства», поэтому операция против этой власти заслуживает поддержки.

Однако когда в СМИ и соцсетях появились подробности боевых действий, единство внутри борцов с «глубинным государством» затрещало по швам. «Раскольниками» оказались многие русскоязычные члены сообщества QAnon, ведь любые события, в которые вовлечена Россия затрагивают их конкретные политические, а иногда и личные интересы. Проведенное международной расследовательской группой Bellingсat (признана в РФ иноагентом) исследование показало, что в среде русскоязычных участников QAnon процент тех, кто осуждает военную спецоперацию на Украине, на порядок выше, чем среди их единомышленников на Западе.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Говоря точнее, некоторые российские участники движения против мировой закулисы не стали прямо осуждать действия Москвы, а выступили с позиций «коллективной ответственности» за происходящее на Украине или же с общими пацифистскими лозунгами.

Боже, спаси Россию и Украину. Прости нас за наши грехи. Давайте благословим друг друга, — пишут российские участники QAnon на форумах движения.

Такие тексты сопровождаются различными фотографиями примирительного характера: например, обнимающиеся люди, обернутые флагами РФ и Украины.

Количество сторонников QAnon в русскоязычном пространстве может достигать 90 тысяч. Впрочем, исследователи не уточняют, где проживают эти люди, в России или в любых странах мира.

Сообщения, публикуемые от имени русскоязычных участников QAnon на первый взгляд почти неотличимы от постов, которые после начала спецоперации публикуют оппозиционно настроенные россияне в других соцсетях и форумах. Различие есть в одном тонком нюансе, понятном только самим членам движения: авторы этих постов призывают товарищей по «секте» не верить ни одной из сторон конфликта на слово и тщательно перепроверять любую информацию, касающуюся событий на Украине и вокруг нее.

Раскол, который исходит от этой группы сторонников QAnon, очень похож на религиозную ересь с точки зрения «ортодоксальной» догмы движения о том, кто является агентом «глубинного государства», а кто — рыцарем на белом коне, разоблачающим происки этого "государства". Как и при любом религиозном расколе, часть русскоязычных участников QAnon продолжает сохранять верность ортодоксии, согласно которой всё, что делает Россия, следует одобрять и поддерживать. Но такие «лоялисты» сегодня оказались в движении в меньшинстве.

В этом «социальная демография» русского сегмента QAnon разительно отличается от таковой в реальном российском обществе, где поддержка решений Владимира Путина и спецоперации в Украине нарастает с каждым новым опросом. Вероятно, дело в том, что активистов QAnon операция застала врасплох, поэтому «коллективный разум» движения не успел выработать какую-то скоординированную позицию. Еще за сутки до 24 февраля на форумах движения преобладали заявления, что русские и украинцы — это единый народ, и конфликт между ними стал для участников сообщества громом среди ясного неба.

vk.com/qanon_ru

Это может быть вызвано также и тем, что русский сегмент QAnon — очень молодой по сравнению с его американским «родоначальником». До 2020 года сторонников движения, которое за пределами США воспринималось как «преторианская гвардия» Трампа, можно было пересчитать по пальцам. Толчком к распространению теории заговора в России стала пандемия Covid-19, которую (вместе с вакцинацией, а заодно и технологией 5G) в QAnon также немедленно объявили делом рук «мировой закулисы». Конспирологи увидели подтверждение этому в сообщениях об обнаружении на Украине лабораторий по производству биологического оружия, которые появились после начала российской спецоперации.

Поэтому российские члены QAnon просто еще не успели пропитаться ортодоксальной доктриной движения и не чувствуют дискомфорта от объединения в своем сознании внутрироссийской оппозиционной идеологии с американской «теорией заговора».

Российский сегмент QAnon менее ортодоксален и в силу сугубо политических причин, а именно охлаждения отношений между Москвой и Вашингтоном еще при предыдущей администрации, из-за чего тогдашний президент США Дональд Трамп перестал восприниматься в русскоязычной части движения как «естественный союзник» в борьбе с «глубинным государством».

Движение QAnon из-за событий на Украине может постигнуть та же участь, какая в свое время постигла «движение чаепития» (Tea Party, активно действовало в 2009–2017 годах) из-за появления на политической сцене Дональда Трампа, сказал NEWS.ru политолог Леонид Савин.

Любое движение, основанное на теориях заговора, изначально аморфно и внутренне противоречиво. Потому что у каждого конспиролога своё понимание того, что такое мировая закулиса и, соответственно, способов борьбы с ней. В данном случае непонятно, какие их ожидания Владимир Путин оправдал, а какие нет. То, что часть конспирологов воспринимает как подтверждение своей веры в то, что он борется с «заговорщиками», другая часть считает изменой «правому делу». Леонид Савин эксперт по вопросам геополитики эксперт по вопросам геополитики

Военную спецоперацию РФ на Украине также в целом поддержали представители движения Black Lives Matter (#BLM, «Жизни черных имеют значение»).