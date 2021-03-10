Указ Зеленского о закрытии телеканалов обжаловали в Верховном суде Украины

Три производства открыты по делам об обжаловании указа президента Украины Владимира Зеленского о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. С таким постановлением выступил Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины.
Решения вынесены 9 марта,
Также открыто производство и на 19 апреля назначено судебное заседание по рассмотрению дела по иску ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации».
Согласно указу Зеленского, санкции к телеканалам и их владельцу Тарасу Козаку введены сроком на пять лет. Все три телеканала прекратили эфирное вещание, а депутат ограничен в праве пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что указ Владимира Зеленского о закрытии оппозиционных телеканалов является «зелёной» разновидностью фашизма, с которой также необходимо бороться. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. По его словам, фашизм сегодня пришёл в «зелёном» виде.