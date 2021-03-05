В Раде назвали блокировку украинских телеканалов «зелёным фашизмом»

https://static.news.ru/photo/aa3cb5f6-7dbb-11eb-adab-96000091f725_660.jpg Вадим Рабинович Фото: platform.org.ua

Указ президента Украины Владимира Зеленского о закрытии оппозиционных телеканалов является «зелёной» разновидностью фашизма, с которой также необходимо бороться. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Когда закрывают каналы, когда убивают журналистов, когда людям не дают возможности открыть рот — это и есть фашизм, и сегодня он пришёл в «зелёном» виде. Ещё год назад мы подобного даже в страшном сне не могли представить, — сказал Рабинович в кулуарах Верховной рады.

По его словам, якобы уже было принято решение о создании «боевой группы», которая будет запугивать неугодных журналистов и депутатов. Рабинович утверждает, что лидером этой группировки будет бывший член «Правого сектора» (запрещена в РФ), которого суд приговорил к семи годам лишения свободы, но, по мнению Рабиновича, его вскоре освободят.

Теперь на Украине можно избивать журналистов — Зеленский разрешил! Закрывать каналы тоже можно — Зеленский разрешил! Теперь и убивать можно — Зеленский разрешил, — заявил Рабинович в эфире телеканала Newsone.

В начале февраля украинский лидер Владимир Зеленский ввёл своим указом в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о пятилетних санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Они принадлежат депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку. Этот указ лишает каналы доступа к эфирным частотам, и теперь они могут работать только в Сети.

Как писал NEWS.ru, 20 февраля глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука. Они введены против политика и его супруги телеведущей Оксаны Марченко по статье «Финансирование терроризма». Медведчук назвал произошедшее «торжеством анархии». Он подчеркнул, что санкции не могут быть применены без решения суда.