Трубоукладчик для СП-2 покинул логистическую базу проекта

https://static.news.ru/photo/738bc632-043f-11eb-b0d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло причал порта Мукран в Германии, который является логистической базой проекта «Северный поток — 2».

По данным портала MarineTraffic, судно отошло на 8,5 км от порта и его осадка составляет 6,7 метра (максимальная осадка — 6,7 метров), что может указывать на то, что трубоукладчик практически полностью загружен. Как отметил управляющий директор Caracas Capital Расс Даллен, «Академик Черский» вышел из порта впервые за пять месяцев. Статус судна, переданный его капитаном, — «ограниченная маневренность», передаёт РБК.

В Мукране судно дооснащали и модернизировали. Таким образом, выход судна можно объяснить либо ходовыми испытаниями, либо либо выходом на трассу газопровода, хотя Nord Stream 2 пока не подавала график работ в энергетическое агентство Дании.

Нам известны различные домыслы относительно трубоукладочных мощностей и сроков, и мы их не комментируем. О наших планах мы сообщим своевременно, — сообщили в пресс-службе Nord Stream 2.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.

Как писал NEWS.ru ранее, Nord Stream 2 AG получил разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» на континентальном шельфе Дании. Соответствующий документ выдало Датское энергетическое агентство (ДЭА).