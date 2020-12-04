Тихановская попала в список «главных людей» 2020 года по версии Bloomberg

Агентство Bloomberg представило список 50 людей с наибольшими достижениями в своей сфере в 2020 году. Сфер выбрано пять — политика, бизнес, развлечения, финансы, наука и технологии.
В частности, в категорию «Политика» включена бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Лидер оппозиции составила компанию президенту Уругвая, основателям движения Black Lives Matter и принцу Абу-Даби.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что Светлана Тихановская готова возглавить Белоруссию в период перехода власти от действующего главы Александра Лукашенко к новому политику. Об этом она официально заявила в видеообращении. Политик отметила, что после протестов и давления на власть обязательно начнётся период диалога.