Тихановская попала в список «главных людей» 2020 года по версии Bloomberg

https://static.news.ru/photo/65cb3662-36b3-11eb-a17a-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: facebook.com/svetlanatihanovskaya2020

Агентство Bloomberg представило список 50 людей с наибольшими достижениями в своей сфере в 2020 году. Сфер выбрано пять — политика, бизнес, развлечения, финансы, наука и технологии.

В частности, в категорию «Политика» включена бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Лидер оппозиции составила компанию президенту Уругвая, основателям движения Black Lives Matter и принцу Абу-Даби.

Также агентство сделало отдельную категорию, которую составили также политики, но попали в неё важные персоны, «чьё включение в список никого не удивит». В нём присутствуют президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и канцлер Германии Ангела Меркель, а также глава Пятой республики Эммануэль Макрон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Светлана Тихановская готова возглавить Белоруссию в период перехода власти от действующего главы Александра Лукашенко к новому политику. Об этом она официально заявила в видеообращении. Политик отметила, что после протестов и давления на власть обязательно начнётся период диалога.