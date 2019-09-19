https://static.news.ru/photo/3568a750-dae0-11e9-a620-fa163e074e61_660.jpg Джастин Трюдо Фото: Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Видео с премьер-министром Канады Джастином Трюдо с чёрным гримом на лице появилось в Сети.

Запись оказалась в распоряжении телеканала Global News . На кадрах видно, как политик вскидывает руки и открывает рот, корча рожи, отмечают журналисты.

Где и когда было сделано видео, не уточняется. Телеканал отмечает, что образ премьера на нём отличается от тех, в которых он предстал на опубликованных ранее фотографиях.

Exclusive. Sources have confirmed to me that this is THE picture of @JustinTrudeau in blackface from high school that he referenaced in his press conference. From the year book at Brebeuf college. #cdnpoli He is singing Day Oh apparently. pic.twitter.com/ivBPoxbXi8 — Evan Solomon (@EvanLSolomon) September 19, 2019

Как писал News.ru, журнал Time показал ранее не публиковавшуюся фотографию премьер-министра Канады Джастина Трюдо с чёрным гримом на лице, шее и руках. Снимок был сделан в 2001 году во время тематической вечеринки «Арабские ночи» в частной школе, где тогда преподавал политик. После обнародования фото Трюдо извинился за произошедшее, утвердительно ответив на вопрос о том, является ли снимок расистским. Политик рассказал, что надел тюрбан и сделал грим, чтобы спеть ямайскую народную песню Day-O, которую исполнял известный певец и общественник Гарри Белафонте.