Местное правительство оформило разрешение на охоту задним числом, утверждает ProPublica. Редкая бумага была выдана 2 сентября, когда наследник американского лидера уже покинул регион. Как отмечается, такая практика считается нестандартной — обычно охотники сначала получают документ, а затем производят отстрел животных.

A remote region of Western Mongolia is home to a plummeting population of the largest sheep in the world, an endangered species beloved for its giant horns, which can run over 6ft.



On a hunting trip this August, Donald Trump Jr. shot and killed one. https://t.co/TspYDcjap3