https://static.news.ru/photo/66974fa4-1cdd-11ea-b7ec-fa163e074e61_660.jpgДональд Трамп-младшийФото: face to face/Instagram/Global Look Press
Сын президента Соединённых Штатов Дональд Трамп-младший застрелил архара во время охоты в Монголии. Эти парнокопытные млекопитающие находятся под охраной, а в международной Красной книге рассматриваются как близкие к уязвимому положению животные.
Местное правительство оформило разрешение на охоту задним числом, утверждает ProPublica. Редкая бумага была выдана 2 сентября, когда наследник американского лидера уже покинул регион. Как отмечается, такая практика считается нестандартной — обычно охотники сначала получают документ, а затем производят отстрел животных.
A remote region of Western Mongolia is home to a plummeting population of the largest sheep in the world, an endangered species beloved for its giant horns, which can run over 6ft.