https://static.news.ru/photo/66974fa4-1cdd-11ea-b7ec-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп-младший Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Сын президента Соединённых Штатов Дональд Трамп-младший застрелил архара во время охоты в Монголии. Эти парнокопытные млекопитающие находятся под охраной, а в международной Красной книге рассматриваются как близкие к уязвимому положению животные.

Местное правительство оформило разрешение на охоту задним числом, утверждает ProPublica. Редкая бумага была выдана 2 сентября, когда наследник американского лидера уже покинул регион. Как отмечается, такая практика считается нестандартной — обычно охотники сначала получают документ, а затем производят отстрел животных.

A remote region of Western Mongolia is home to a plummeting population of the largest sheep in the world, an endangered species beloved for its giant horns, which can run over 6ft.



On a hunting trip this August, Donald Trump Jr. shot and killed one. https://t.co/TspYDcjap3 — ProPublica (@propublica) December 11, 2019

В ходе поездки в Монголию Трамп-младший также в частном порядке встретился с президентом страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын Дональда Трампа подписал контракт на выпуск своей книги. Она будет посвящена политике, нынешним событиям и будущему движения «Сделаем Америку снова великой».