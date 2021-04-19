Вынесение приговора обвиняемым по делу MH17 отложили до конца 2021 года

https://static.news.ru/photo/623563da-a1a5-11eb-a8c1-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/Global Look Press

Окружной суд Гааги не планирует выносить приговоры фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины до конца 2021 года, сообщила судья, отвечающая за работу со СМИ, Мария Кнайф.

По её словам, в текущем году состоится несколько блоков слушаний, которые продлятся до 2022 года.

Поэтому в этом году суд не планирует вынесения приговоров. На данный момент это всё, что я могу сказать. Когда суд приступит к вынесению приговоров, надо подождать и посмотреть, потому что впереди ещё много работы, — пояснила она.

Кнайф уточнила, что суд планирует приступить к рассмотрению по существу 7 июня, а в сентябре родственники жертв смогут реализовать своё право обратиться к суду, передаёт РИА Новости.

Ранее судья Хендрик Стейнхейс сообщил, что запросы на компенсацию родственникам жертв крушения малайзийского Boeing на Украине суд в Нидерландах планирует рассмотреть в июне — июле 2021 года.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.