Су-34 поразили командные пункты ВСУ: новости СВО на утро 15 декабря Су-34 поразили командные пункты ВСУ на Купянском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-34

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ нанесли удары фугасными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции по командным пунктам Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, в результате чего те были уничтожены, сообщило российское Министерство обороны. Также в ходе атаки военные ликвидировали транспортные машины и тяжелую бронетехнику украинцев.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 14 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Как Су-34 поразили командные пункты ВСУ

По информации МО, во время выполнения боевого вылета в зоне специальной военной операции экипажи Су-34 согласно полетному заданию вошли в заданный район и поразили заданные цели.

«Экипажи выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что после подтверждения данных о точности ударов от разведки летчики вернулись на аэродром вылета. При этом они не вошли в зону поражения ПВО противника.

Что еще происходило на Купянском направлении

Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск ликвидировали танк, две БМП и бойцов бронегруппы Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщило Министерство обороны РФ. В ведомстве отметили, что цели появились внезапно, однако российские расчеты всегда находятся на дежурстве.

Фото: МО РФ

«На Купянском направлении разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли движение бронегруппы ВСУ. Противник, используя рельеф местности, предпринял попытку выхода на линию боевого соприкосновения в составе танка и двух боевых машин пехоты. Расчеты БПЛА и выставленные посты наблюдения передали координаты целей на командный пункт для дальнейшего уничтожения», — говорится в сообщении.

В МО добавили, что противник попытался скрыться, однако вначале группа была остановлена, а после корректировки огня удар был нанесен не только по машинам, но и по украинским военным. Число погибших не уточняется.

По какому городу вели огонь ВСУ

Вооруженные силы Украины после полуночи 15 декабря выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации. В предыдущий раз город подвергался обстрелам в мае текущего года.

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru): 00:25 — с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь выпущено три дальнобойные ракеты», — говорится в сообщении.

Где гремели взрывы

Взрыв прогремел в окрестностях Харькова, в регионе действовала воздушная тревога, сообщало украинское издание «Зеркало недели». По его данным, по состоянию на 02:10 мск сирены также звучали в Кировоградской и Черкасской областях.

В свою очередь украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщило, что на фоне воздушной тревоги серия взрывов произошла в Хмельницкой области. Власти региона объяснили их работой средств ПВО. Уточнялось, что воздушная тревога действовала также в Винницкой области.

Также взрывы прогремели вечером 14 декабря в Херсоне, находящемся под контролем властей Украины, сообщала «Страна.ua». Это произошло уже во второй раз за сутки. Подробности случившегося не приводились.

Что сказал военкор об изменениях в зоне СВО

Ощущения в зоне СВО стали иными, нежели это было полгода назад, сказал военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, снизилась активность артиллерии Вооруженных сил Украины, а активность российской авиации, напротив, увеличилась. Кроме того, отметил военкор, ВС России действуют более мотивированно, чем ВСУ.

Он добавил, что российские бомбардировщики сейчас «смело залетают» за линию фронта и атакуют позиции ВСУ, что морально угнетает противника. Помимо этого, продолжил Сладков, настроения в российской армии заметно улучшились, поскольку ВС РФ имеют ежедневные успехи в зоне СВО.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Какие есть условия взятия Одессы

Для того чтобы открыть дорогу на Одессу, сначала нужно взять под контроль Херсон и Николаев, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Для этого нужно учитывать ряд особенностей, в том числе и то, что ВСУ превратили Одессу в один из своих самых укрепленных объектов. Однако, говорит Журавлев, есть «отличный план», утвержденный еще лично Иосифом Сталиным.

«Существует отличный план, разработанный в 1944-м генералом армии Малиновским и маршалом Василевским и утвержденный лично Сталиным, — Одессу, следуя ему, взяли за несколько недель. Только вот в операции участвовали почти 350 тысяч человек, 435 танков и 436 самолетов и наступали не только с востока, но и с северо-востока», — поясняет депутат.

В четверг, 14 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что весь юго-восток Украины всегда являлся пророссийским и это исторические территории России. Одессу он назвал русским городом и отметил, что все это знают.

Как танки Т-80БВМ защищаются от высокоточного оружия

Российские танки Т-80БВМ начали штатно оснащаться комплексами защиты от наведения высокоточного оружия, а также системами защиты от FPV-дронов, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, на необходимость таких улучшений указал опыт применения бронетехники в зоне спецоперации.

Танкисты 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа на таких боевых машинах уже поддерживают огнем штурмовые подразделения на Южно-Донецком направлении, добавили в Минобороны. Также там указали на новый многоканальный прицел наводчика «Сосна-У». Он лазерным лучом наводит на цель сверхзвуковые ракеты, запускаемые из ствола пушки Т-80БВМ, что позволяет танку уничтожать бронированные цели, не входя в их зону поражения.

Кого вызвал МИД Румынии

МИД Румынии вызвал российского посла Валерия Кузьмина, чтобы выразить ему протест в связи с упавшим на территории страны беспилотником. Речь идет об инциденте 14 декабря, в результате которого в воздух были подняты немецкие истребители. В ведомстве заверили, что дрон использовался для атаки на украинскую инфраструктуру.

До этого МИД Румынии выразил протест в связи с произошедшим. Ведомство также приступило к консультациям с НАТО, чтобы выяснить, были ли границы страны нарушены намеренно.

Североатлантический альянс не располагает информацией, которая подтверждала бы намеренные удары России по территории Блока, сообщил официальный представитель НАТО Дилан Уайт. Так он прокомментировал заявление внешнеполитического ведомства Румынии о падении дрона на пустыре у границы с Украиной.

Какой оборонный бюджет у США

Палата представителей Конгресса США утвердила проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год объемом $886,3 млрд в ходе заседания. Документ включает в себя выделение Украине военной помощи на $800 млн. Проект предстоит подписать президенту США Джо Байдену.

Фото: defense.gov

Кто помешал Украине получить €50 млрд

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом €50 млрд. Такое сообщение он разместил в соцсети по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

«Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки», — подчеркивается в его сообщении.

Агентство Reuters подтвердило слова Орбана, уточнив, что вопрос о помощи Киеву отложен до января.

Чьи права могут уравнять

Госдума рассмотрит все инициативы, касающиеся уравнивания прав добровольцев, а также их семей с правами военнослужащих, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Все законопроекты будут внесены в ГД в первые дни весенней сессии, уточнил он. По его словам, депутаты четко знают, в каком направлении необходимо работать, и понимают важность этого вопроса.

Участники добровольческих формирований наравне с военнослужащими должны иметь в том числе возможность получить новую специальность в военных вузах, добавил Картаполов.

Какова задача № 1 для ВС РФ по мнению военэксперта

Российская армия не должна позволить Вооруженным силам Украины выстроить линию обороны, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что ВСУ начали возводить бетонные противотанковые заграждения «зубы дракона» на границе с РФ и Белоруссией.

«Самое главное сейчас, помимо прочего, — нельзя позволить Украине выстроить линию обороны. Сейчас ВСУ зарываются на новых рубежах. Такие участки должны подвергаться ударам со стороны ВС России, в том числе авиацией, артиллерией и ракетными войсками, нельзя допустить, чтобы Киев окопался. Как только заметили бульдозер, „зубы дракона“ — по ним нужно наносить удары», — подчеркнул Дандыкин.

Эксперт напомнил, что после осени 2022 года армия России смогла выстроить линии обороны, а украинские силы «сломали о них зубы». Дандыкин объяснил, что укрепления ВСУ могут привести к большим потерям, если их не уничтожать.

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