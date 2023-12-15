Венгрия лишила Украину бюджетной помощи на €50 млрд Орбан: Будапешт наложил вето на бюджетную помощь Украине объемом €50 млрд

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети Twitter (X), что Будапешт наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом €50 млрд. Такое сообщение он разместил по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки, — подчеркивается в его сообщении.

Агентство Reuters подтвердило слова Орбана, уточнив, что вопрос о помощи Киеву отложен до января. Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан 14 декабря в интервью Reuters обещал, что лидеры стран Евросоюза достигнут соглашения по выделению €50 млрд на поддержку Киева, несмотря на угрозы Будапешта заблокировать данное решение. ЕС должен был внести поправки в свой бюджет, рассчитанный до 2027 года, и включить в него €33 млрд займов и €17 млрд грантов для Украины.

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан вышел из зала заседания, где проходил саммит ЕС, когда принималось решение о начале переговоров с Украиной по вступлению в сообщество. Демарш венгерского политика не выглядел несогласованным. Сам политик позже написал в соцсетях, что решение о начале переговоров с Киевом считает плохим. Свой уход из зала он объяснил нежеланием участвовать в принятии решения.