Орбан покинул зал заседания саммита ЕС при принятии решения по Украине ТАСС: Орбан на саммите ЕС ушел из зала при принятии решения по Украине

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала заседания, где проходил саммит ЕС, когда принималось решение о начале переговоров с Украиной по вступлению в сообщество, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его данным, демарш венгерского политика не выглядел несогласованным.

Орбан временно отсутствовал в зале заседаний, когда Совет принял решение по Украине, это было согласовано и сделано конструктивно, — отметил собеседник агентства.

Другой источник ТАСС считает, что Орбан «был осведомлен, какое решение будет приниматься». Сам политик написал в соцсетях, что решение о начале переговоров с Киевом считает плохим. Свой уход из зала он объяснил нежеланием участвовать в принятии решения.

При этом начало переговоров о приеме в ЕС не обещает Украине их успешного завершения. Также не устанавливаются конкретные сроки для вступления.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры решили начать переговоры с Украиной и Молдавией по вопросу вступления стран в ЕС. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, объединение также согласился предоставить Грузии статус кандидата в ЕС. По итогам первого дня саммита Евросоюза Мишель призвал всех участников мероприятия проникнуться «духом компромисса» и ставить интересы организации на первое место.