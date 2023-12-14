НАТО разочаровалось в Украине: новости СВО на вечер 14 декабря Генсек НАТО Столтенберг посетовал на несбывшийся прогноз по контрнаступлению ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Страны НАТО надеялись, что Вооруженным силам Украины удастся добиться больших результатов в ходе летнего контрнаступления, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, эти надежды не сбылись. В НАТО опасаются, что текущее положение Украины может ухудшиться при условии снижения поддержки со стороны западных держав.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 14 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Армия Россия отразила шесть штурмовых атак ВСУ на Донецком направлении

Подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили шесть атак украинских штурмовиков на Донецком направлении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. По данным ведомства, командование ВСУ направило в бой солдат 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны. Бои происходили в районах Клещеевки и населенного пункта Кирово. Отмечается, что украинским солдатам не удалось выполнить поставленные задачи. В ходе боев армия Украины потеряла до 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля на данном направлении.

На Краснолиманском направлении противник также предпринял пять неудачных попыток штурма российских позиций. Военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли поражение бойцам 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка (ДНР). Потери противника составили до 180 человек убитыми и ранеными, также была уничтожена французская САУ Caezar.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при взаимодействии с артиллеристами нанесли ряд ударов по позициям 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Они располагались в районе населенного пункта Новомихайловка. Общие потери украинской армии на данном направлении составили 90 человек, также были уничтожены два пикапа.

Интенсивные бои также велись на Херсонском и Запорожском направлениях. По данным Минобороны РФ, под Херсоном украинские войска потеряли до 40 человек, а в Запорожской области — до 45 человек.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

Российская авиация лишила украинские войска боеприпасов

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники и артиллерия нанесли удары по складам ВСУ в районах населенных пунктов Дарьевка (Херсонская область) и Вольнянск (Запорожская область). Они снабжали подразделения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ. Цели были успешно поражены. Кроме того, были нанесены удары по позициям украинских войск в 128-ми районах СВО.

Российские средства противовоздушной обороны продолжили выполнение задач по обеспечению безопасности военнослужащих и мирного населения. По информации Минобороны РФ, за последние сутки силы ПВО сбили три реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО HIMARS. Также было уничтожено 26 беспилотников.

Всего с момента начала специальной военной операции было уничтожено 550 самолетов противника, 257 вертолетов и свыше 9,6 тысячи беспилотников. Кроме того, были выведены из строя 442 ЗРК противника и более 14 тысяч танков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru СУ-35 ВКС России

Армия РФ продвигается на Запорожском направлении

Вооруженные силы России продолжают наступление на Запорожском направлении, сообщает Telegram-канал WarGonzo. По словам военных корреспондентов, ВС РФ сумели продвинуться западнее населенного пункта Работино, также ведутся бои в районе Новофедоровки. Отмечается, что одной из основных задач армии является взятие высот, оставленных осенью 2023 года. В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную информацию.

На Бахмутском направлении также отмечается продвижение российской армии. Военкоры утверждают, что войска вышли к высотам, расположенным севернее Клещеевки. Кроме того, российские войска замечены на окраинах Богдановки.

На Херсонском направлении Вооруженные силы Украины испытывают серьезные проблемы со снабжением, утверждают источники Telegram-канала «Два майора». По их данным, на этом участке фронта продолжаются боестолкновения, российские войска пытаются выбить противника из населенного пункта Крынки.

Украинским войскам в Клещеевке грозит окружение

Подразделения ВСУ, расположенные в Клещеевке, могут попасть в полное окружение. По словам военного корреспондента Александра Сладкова, они находятся в тяжелой ситуации и фактически обречены, так как армия России удерживает полный огневой контроль над данным участком фронта. Журналист отмечает, что солдатам ВСУ остается либо сдаться в плен, либо погибнуть.

Тем временем на Донецком направлении украинские войска продолжают организовывать попытки прорыва. В частности они провели атаку под Донецком с применением БМП Bradley, однако атака была отражена, а бронетранспортер сожжен. В результате неудачного штурма противник потерял 20 солдат.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

ВСУ начали строить укрепления по примеру «линии Суровикина»

Вооруженные силы Украины приступили к строительству линии укреплений на границе с Россией и Белоруссией, рассказал военкор Александр Коц. В ходе строительства используются так называемые «зубы дракона», которые должны остановить продвижение бронетехники. Кроме того, инженеры выкапывают противотанковые рвы.

Предполагается, что решение о строительстве линии укреплений было принято командованием ВСУ из-за острой нехватки личного состава. При этом, данный шаг скорее направлен на убеждение Запада в оказании большей поддержки, считают эксперты.

Фото: МО Украины

Путин призвал убрать женщин-военкоров из зоны СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что у него «сжимается сердце» при виде женщин-военкоров, находящихся на передовой в зоне проведения СВО. По словам главы государства, их нужно увести с линии боевого соприкосновения в целях обеспечения безопасности журналисток.

В ответ на это заявление глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев отметил, что он поддерживает данное предложение. Однако он подчеркнул, что соответствующее решение должны принимать руководители телеканалов и других средств массовой информации, отправляющие сотрудников в зону СВО.

Читайте также:

Что за система РЭБ «Лесочек», о которой рассказал Путин на прямой линии

Военэксперт объяснил тактику Путина по отражению наступления ВСУ

«Киев пихает людей на истребление»: Путин о штурмах ВСУ в районе Днепра