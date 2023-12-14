Военэксперт объяснил тактику Путина по отражению наступления ВСУ Военэксперт Дандыкин: тактика ВС России в зоне СВО похожа на решения Кутузова

Фото: МО РФ

Военэксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru сравнил тактику ВС России в зоне СВО с решениями русского полководца и главнокомандующего армией Российской империи во время Отечественной войны 1812 года. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин и Генштаб ВС РФ правы, когда «не спешат» выдавливать ВСУ с украинских позиций.

Я согласен в Путиным. Подобная тактика работает последние месяцы — ВСУ бросают в бесполезные штурмы лучшие подразделения, потеряли практически всех опытных бойцов, особенно на Херсонском направлении. Так делал и Кутузов — заманивал французов, говорил, что наполеоновская армия начнет лошадей есть. Решения правильные, не всегда нужно спешить, — добавил Дандыкин.

По его словам, «нельзя просто так идти в наступление, когда враг силен, когда у него полно боеприпасов и оружия».

Ранее Путин заявил, что российским силам был отдан приказ отойти на несколько метров, чтобы сохранить жизни военнослужащих в Крынках в районе Днепра. Там ВСУ предприняли попытку наступать. В ходе итоговой прямой линии и пресс-конференции в Гостином Дворе президент заявил, что ВСУ «пихают своих людей на истребление». По его словам, Украина теряет в Крынках не просто военнослужащих, а элиту, штурмовые отряды. Путин подчеркнул, что это глупо и безответственно со стороны Киева.