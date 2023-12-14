МИД Румынии выразил протест из-за падения беспилотника на территории страны

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Министерство иностранных дел Румынии выражает протест после падения беспилотника на территории страны, сообщила пресс-служба ведомства. По данным МИД, дрон мог использоваться для атаки на украинские портовые сооружения. Уточняется, что беспилотник упал в населенном районе в четырех километрах от поселка Гринду. Инцидент представляет собой грубое нарушение воздушного пространства Румынии, заявили в ведомстве.

МИД твердо протестует против инцидента, вызванного неконтролируемым падением беспилотника, использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру в ночь на 14 декабря, в ненаселенном районе примерно в 4 километрах от поселка Гринду, — говорится в сообщении.

МИД приступил к консультациям с союзниками по НАТО. В сообщении уточняется, что в скором времени глава дипломатического представительства России будет вызван в министерство.

Ранее сообщалось, что немецкие истребители в Румынии были подняты в воздух после предполагаемого нарушения границ. В момент инцидента приказ применить оружие не поступал.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Любош Блага заявил, что Россия будет рассматривать взлеты истребителей, в том числе с территории Румынии, как красные линии. По его словам, об этом его проинформировал посол РФ.