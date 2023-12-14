НАТО не подтвердила намеренные удары РФ по территории Альянса

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Североатлантический альянс не располагает информацией, которая подтверждала бы намеренные удары России по территории Блока, сообщил официальный представитель НАТО Дилан Уайт в социальной сети Twitter (X). Таким образом он прокомментировал заявление внешнеполитического ведомства Румынии о падении дрона на пустыре у границы с Украиной. Утверждается, что беспилотник мог принадлежать РФ.

НАТО не располагает информацией, указывающей на какое-либо преднамеренное нападение России на союзников. Мы продолжаем следить за ситуацией и поддерживаем тесный контакт с румынскими властями, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел Румынии выразило протест после падения БПЛА на территории страны. По данным МИД, дрон мог использоваться для атаки на украинские портовые сооружения. Уточняется, что беспилотник упал в населенном районе в четырех километрах от поселка Гринду. Инцидент представляет собой грубое нарушение воздушного пространства Румынии, заявили в ведомстве.

До этого вице-спикер парламента Словакии Любош Блага заявил, что Россия будет рассматривать взлеты истребителей, в том числе с территории Румынии, как красные линии. По его словам, об этом его проинформировал посол РФ.