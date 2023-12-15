В МО РФ рассказали, как танки Т-80БВМ защищаются от высокоточного оружия Минобороны: танки Т-80БВМ стали штатно оснащать защитой от высокоточного оружия

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские танки Т-80БВМ начали штатно оснащаться комплексами защиты от наведения высокоточного оружия, а также системами защиты от FPV-дронов, сообщили ТАСС в Минобороны России. По данным ведомства, на необходимость таких улучшений указал опыт применения бронетехники в зоне спецоперации.

На основе опыта применения бронетехники в ходе специальной военной операции танк Т-80БВМ получил специальные средства защиты, снижающие возможность наведения различного высокоточного оружия и прикрывающие от ударов барражирующих боеприпасов, бомб, сбрасываемых с квадрокоптеров, и атак FPV-дронов, — рассказали в ведомстве.

Танкисты 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа на таких боевых машинах уже поддерживают огнем штурмовые подразделения на Южно-Донецком направлении, добавили в Минобороны. Также там указали на новый многоканальный прицел наводчика «Сосна-У». Он лазерным лучом наводит на цель сверхзвуковые ракеты, запускаемые из ствола пушки Т-80БВМ, что позволяет танку уничтожать бронированные цели, не входя в их зону поражения.

Ранее Минобороны РФ показало кадры, как танкисты поражают позиции Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Экипажи танков Т-80БВМ бьют по целям, находящимся на значительном удалении и вне прямой видимости.