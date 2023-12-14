Уравнять права добровольцев и военных ВС РФ могут после прямой линии Путина Госдума пообещала рассмотреть инициативы об уравнивании прав всех участников СВО

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Госдума рассмотрит все инициативы, касающиеся уравнивания прав добровольцев, а также их семей с правами военнослужащих, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Все законопроекты будут внесены в ГД в первые дни весенней сессии, уточнил он. По его словам, которые приводит ТАСС, депутаты четко знают, в каком направлении необходимо работать, и понимают важность этого вопроса.

Мы четко знаем, что нужно делать и чем заниматься. Буквально в первые дни весенней сессии мы внесем эти предложения. Здесь речь идет о том, чтобы родные и близкие добровольцев - у них сейчас несколько отличаются их права от прав военнослужащих по контракту, мобилизованных ребят. Мы считаем, надо их сделать абсолютно одинаковыми, как сказал президент, — сообщил Картаполов.

Участники добровольческих формирований наравне с военнослужащими должны иметь в том числе возможность получить новую специальность в военных вузах, добавил он. По их статусу все решения уже ясны, а касаемо их семей предложения пока что корректируются.

Уравнять права соответствующих категорий населения в ходе прямой линии призвал президент РФ Владимир Путин. По его словам, в закон Российской Федерации будут приняты поправки, позволяющие добровольцам получать такую же поддержку, которую получают военнослужащие.