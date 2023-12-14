МИД Румынии вызвал российского посла из-за упавшего беспилотника

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Валерий Кузьмин

МИД Румынии вызвал российского посла Валерия Кузьмина, чтобы выразить ему протест в связи с упавшим на территории страны беспилотником, сообщается на сайте министерства. Речь идет об инциденте 14 декабря, в результате которого в воздух были подняты немецкие истребители. В ведомстве заверяют, что дрон использовался для атаки на украинскую инфраструктуру.

Государственный секретарь МИД по стратегическим делам Юлиан Фота выразил твердый протест румынских властей в связи с новым инцидентом, вызванным неконтролируемым падением беспилотника, использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру, — говорится в сообщении министерства.

Ранее МИД Румынии выразил протест в связи с произошедшем. Ведомство также приступило к консультациям с НАТО, чтобы выяснить, были ли границы страны нарушены намеренно.

В Североатлантическом альянсе позднее заявили, что не обнаружили информации, которая подтверждала бы намеренные удары России по территории страны. В Блоке отметили, что продолжают следить за развитием ситуации. С властями Румынии поддерживаются тесные контакты, добавили в НАТО.