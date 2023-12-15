Су-34 ликвидировали командные пункты ВСУ на Купянском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ нанесли удары фугасными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции по командным пунктам Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, в результате чего те были уничтожены, сообщает российское Министерство обороны. Также в ходе атаки военные ликвидировали транспортные машины и тяжелую бронетехнику украинцев.

Во время выполнения боевого вылета в зоне специальной военной операции экипажи Су-34 согласно полетному заданию вошли в заданный район и нанесли авиационное поражение заданных целей. Экипажи выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что после подтверждения данных о точности ударов от разведки летчики вернулись на аэродром вылета. При этом они избежали вхождения в зону поражения ПВО противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск ликвидировали танк, две БМП и бойцов бронегруппы Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. В ведомстве отметили, что цели появились внезапно, однако российские расчеты всегда находятся на дежурстве.