Российские военные ликвидировали бронегруппу ВСУ на Купянском направлении МО: расчеты САУ «Акация» уничтожили танк и две БМП ВСУ на Купянском направлении

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск ликвидировали танк, две БМП и бойцов бронегруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства обороны РФ. В ведомстве отметили, что цели появились внезапно, однако российские расчеты всегда находятся на дежурстве.

На купянском направлении разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли движение бронегруппы ВСУ. Противник, используя рельеф местности, предпринял попытку выхода на линию боевого соприкосновения в составе танка и двух боевых машин пехоты. Расчеты БПЛА и выставленные посты наблюдения передали координаты целей на командный пункт для дальнейшего уничтожения, — говорится в сообщении.

Там также добавили, что противник попытался скрыться, однако вначале группа была остановлена, а после корректировки огня удар был нанесен не только по машинам, но и по украинским военным. Число погибших не уточняется.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что артиллеристы воздушно-десантных войск (ВДВ) ликвидировали минометный расчет и опорный пункт ВСУ около села Андреевка на Артемовском направлении. По данным ведомства, точной оказалась стрельба подразделения ВДВ из Приморского края. Бойцы били с закрытых огневых позиций из 122-миллиметровых гаубиц Д-30, добавили в оборонном ведомстве.

Кроме того, артиллерийский расчет гаубицы «Гиацинт-Б» Вооруженных сил России на Запорожском направлении уничтожил миномет украинских военных, который вел огонь по позициям ВС РФ. Командир с позывным Дунай отметил слаженность работы подразделения и высокий уровень знания военной специальности. По его словам, артиллерия стабильно бьет по украинским военным, их опорным пунктам, колоннам.