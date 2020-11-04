Стала известна реакция зарубежных СМИ на выборы президента США

https://static.news.ru/photo/8d41da48-1f2f-11eb-8915-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Shin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зарубежные СМИ назвали выборы президента США «самыми непредсказуемыми». Итог голосования ещё неясен, а высказывания действующего главы государства Дональда Трампа вызывают множество противоречий.

Газета Bild пишет , что реплики Трампа вызвали переполох не только среди демократов, но и во всём мире. Times акцентирует внимание, что обвинения в мошенничестве с подсчётом голосов «безосновательны». Издание поддерживают британские Guardian и Independent, которые в качестве заголовка поместили высказывание конгрессмена-демократа Александрии Окасио-Кортес, назвавшей преждевременные заявления о победе Трампа «нелегитимными, опасными и авторитарными».

Издания отмечают, что так Трамп только «подтвердил наихудшие опасения» своих оппонентов и создал угрозу для «падения страны в конституционный кризис».

Немецкая Spiegel считает , что высказывания Трампа ставят «под сомнение демократический процесс, пока этот процесс идёт полным ходом». Тем более что нынешний президент США словами о привлечении Верховного суда уже подготовил ситуацию, когда он может претендовать на «авторитарный второй срок».

Что касается Соединённых Штатов Америки, то они уже проиграли, — делает вывод газета.

Голосование по почте в условиях пандемии и отсутствие значительных отрывов в ключевых штатах британская Telegraph оценивает как «быстрое угасание надежд» на любые надежды Трампа и Байдена на «решительную и скорейшую» победу. Этот же факт пытается объяснить и французская Figaro, публикуя заголовок «Почему опросы общественного мнения минимизировали число голосов за Трампа?». В то время как опросы сулили победу Байдену, ситуация переросла в упорную борьбу, исход которой зависит от нескольких «колеблющихся» штатов.

Испанская Pais также пишет , что судьба выборов в США решается в «горстке штатов». Трампа называют разжигателем национал-популизма, Байдена — проводником «взвешенной политики прогресса», из чего нетрудно сделать вывод, на чьей стороне издание.

Газета Mundo даёт понять , что результатов выборов в США не стоит ждать в скором времени.

Издания задаются вопросом, что последует после выборов. И не ждут ничего хорошего.

Как только во вторник вечером закрылись избирательные участки, между Трампом и Байденом началась война на истощение. Кто бы ни победил, он станет президентом страны не просто разделённой, а разорванной напополам, — пишет Parisien.

Daily Telegraph и вовсе предрекает гражданскую войну как «худший из вариантов», Times делает вывод, что Америка, как и Британия, «сильно разделена».

Издания Индии и Китая рассуждают, как повлияют итоги выборов на политику США в отношении этих стран. Times of India уверена , что «если Трамп останется в Белом доме, страна продолжит взаимодействовать с "очень хорошо знакомой" администрацией президента».

Китайская South China Morning Post отмечает , что Китай «хоть и ждёт результата», всё же неясно, «имеет ли это какое-то значение». Эксперты считают, что американо-китайским отношениям предстоят долгосрочные отношения, несмотря на любой исход выборов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что выборы президента США вызывают очень большие сомнения. По его словам, нет возможности проконтролировать голосование избирателей, которое прошло по почте.