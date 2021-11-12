США и Украина в ООН выступили против резолюции РФ о борьбе с неонацизмом

США и Украина единственные выступили против принятия Генеральной Ассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма. Об этом свидетельствуют результаты голосования, прошедшего в пятницу, 12 ноября.

За принятие резолюции выступила 121 страна, воздержались 53, в том числе Германия, Франция, Бельгия, Грузия, страны Балтии. В результате большинством голосов резолюция была принята.

Как заявил перед голосованием уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, принятие резолюции при максимально широкой поддержке со стороны стран — членов ООН «внесёт реальный вклад в дело искоренения расизма и расовой дискриминации».

Дипломат также подчеркнул, что документ указывает на недопустимость героизации причастных к преступлениям нацизма. Кроме того, Лукьянцев выразил тревогу относительно факта, что противников антигитлеровской коалиции и тех, кто сотрудничал с нацистами, в настоящее время пытаются возвести в ранг героев национально-освободительных движений.

И это происходит в странах, переживших нацистскую оккупацию в годы Второй мировой войны, чьи героические народы внесли весомый вклад в разгром нацизма, — подчеркнул дипломат.

В последнее время РФ ежегодно инициирует принятие Генассамблеей ООН резолюции о недопустимости героизации нацизма. США и Украина неизменно голосуют против резолюции.