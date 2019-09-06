В возрасте 95 лет умер многолетний диктатор Зимбабве, один из самых долго правящих президентов мира Роберт Мугабе. Он был низложен в 2017 году, оставив в нищете страну, находившуюся под его руководством 37 лет. Тем не менее именно этот человек освободил Зимбабве от колониалистов и долгое время считался национальным героем. Спустя два года после ухода Мугабе с поста президента многие в Зимбабве вспоминают его время с ностальгией. Ведь при новом правительстве экономика африканской республики ушла в крутое пике.

Рано утром 6 сентября улицы столицы Зимбабве Хараре огласили звуки автомобильных гудков. Так противники бывшего президента Роберта Мугабе радовались его смерти. После утраты власти престарелый диктатор, к разочарованию своих врагов, доживал годы в роскошном поместье и не в чём не нуждался. Известия о его кончине пришли из Сингапура, где он проходил лечение. Причина смерти официально не называется, однако ранее ходили слухи , что 95-летний Мугабе страдает от рака простаты. Незадолго до смерти в сети появились его фотографии в инвалидном кресле. Судя по всему, к концу жизни от утратил способность ходить.

Мугабе был иконой освобождения, панафриканистом, который посвятил свою жизнь эмансипации и возвышению своего народа, — выразил соболезнования близким Мугабе нынешний президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. — Его вклад в историю нашей нации и континента никогда не будет забыт. Пусть его душа покоится с миром.

Мнангагва, конечно, умолчал о некоторых более спорных эпизодах биографии почившего диктатора, но в остальном не покривил душой. Мугабе действительно стоял у истоков независимого государства Зимбабве, и долгое время никто бы не рискнул назвать его тираном. В 1965 году белое меньшинство провозгласило независимость Южной Родезии (будущей республики Зимбабве) от Великобритании, однако Лондон не признал новорождённого государства. В последующие годы в стране шла кровавая гражданская война, а Роберт Мугабе был одним из ведущих борцов с белым колониалистами и даже провёл за это десять лет за решёткой. Когда в 1980 году страна наконец получила независимость под названием Зимбабве, Роберт Мугабе с большим отрывом был избран её премьер-министром.

Tsvangirayi Mukwazhi/ AP/TASS Li Ping/Xinhua/Global Look Press Xinhua/Хinhua/Global Look Press Xinhua/Хinhua/Global Look Press Xinhua/Хinhua/Global Look Press Stringer/Global Look Press Niu Xiaolei/Global Look Press Stringer/Xinhua/Global Look Press Matthews Baloyi/Global Look Press Global Look Press

Мугабе понадобилось всего семь лет, чтобы консолидировать в своих руках всю власть в стране. В 1987 году в Зимбабве приняли новую конституцию, по которой Мугабе, теперь уже в должности президента, становился главой государства, правящей партии, правительства и армии. В первые годы его руководства консолидация власти была подкреплена улучшением уровня жизни в стране. Бывший учитель, преданный книголюб, Мугабе развернул масштабную кампанию по ликвидации безграмотности, и уже в 1995 году Всемирный банк зафиксировал в Зимбабве один из самых высоких уровней грамотности населения в Африке. Несмотря на то, что сам президент родился в бедной семье, он вырос интеллектуалом и хотел сделать зимбабвийцев «нацией джентльменов».

Многие говорят, что он обманул нас всех, — вспоминал бывший друг Мугабе, редактор местной газеты Вильф Мбанга. — Но я думаю, он сам изменился. Из человека, который пытался убедить своих оппонентов силой аргументов он превратился в того, кто посылает своих молодчиков побить тебя, если ты с ним не согласился.

Может, национального героя испортило многолетнее пребывание у власти, впрочем, популярна и версия о том, что Мугабе сильно изменился после женитьбы на своей секретарше Грейс. По крайней мере, на этой версии настаивает журналист Вильф Мбанга. В 1992 году его жена Салли умерла, а уже в 1996 году первой леди стала Грейс, которая была младше президента на 41 год. Зимбабвийцы Грейс сразу невзлюбили: её обвиняли в жажде власти, патологическом пристрастии к роскоши, в том, что она запускала руку в госказну, пока население голодало, и жестоко расправлялась со своими противниками. Народ даже наградил её прозвищем Disgrace (бесчестная), антонимом её имени.

Поворотным моментом для Зимбабве считается 2000 год, когда Мугабе запустил кампанию по экспроприации земель у белых фермеров и раздаче их чернокожим. С одной стороны, она была чистым популизмом, с другой — облавой на политическую оппозицию, частью которой были землевладельцы и их рабочие. Одновременно под контроль зимбабвийцев начали переходить иностранные компании. Увы, вместе с землей к её новым владельцам не пришло знание, как её обрабатывать, а захват компаний спровоцировал экономические санкции Запада и бегство иностранного капитала. С этого момента экономика Зимбабве начала падать стремительными темпами, страна погрузилась в голод и нищету. На пике инфляции один американский доллар стоил 35 квадриллионов долларов зимбабвийских, из-за чего в 2009 году национальную валюту пришлось упразднить и перейти на американскую. Тем не менее Мугабе, с каждым годом всё более помпезно отмечавший свои дни рождения, не считал, что со страной что-то не так.

Мы не голодаем, — в 2004 отрицал необходимость гуманитарной помощи Мугабе в интервью Sky News. — Зачем навязывать нам эту еду? Хотите, чтобы мы ей подавились? У нас и так достаточно.

Плачевное экономическое положение страны не мешало престарелому диктатору регулярно переизбираться на новый срок. Его супруга Грейс говорила, что когда он умрёт, они выставят на выборах его труп, и народ всё равно за него проголосует. Сам президент утверждал, что только Бог, который дал ему власть, может у него её отнять.

Stringer/Xinhua/Global Look Press

Однако вышло иначе. В 2017 году Мугабе сместила его собственная партия, а президентом стал его бывший соратник Эммерсон Мнангагва по прозвищу Крокодил. Впрочем, всеобщее ликование от ухода Мугабе на пенсию быстро сменилось разочарованием.

По данным Международного валютного фонда, прогнозируемый ВВП Зимбабве в 2019 году будет ниже уровня 2017 года. Инфляция с 5% в момент смещения Мугабе взлетела до 176% в июне 2019 года, а цены на продукты питания, по прогнозам, к концу года вырастут на 250%. Республика испытывает регулярные перебои с электричеством, бензином, и ООН всерьёз опасается, что ей грозит «самый страшный в истории голод». Справедливости ради, в годы правления почившего диктатора, Зимбабве переживала экономические кризисы и похуже, а нынешние власти объясняют трудности тем, что экс-президент оставил им страну в руинах. И всё же очевидно, что уход Мугабе — сначала с поста, а потом и из жизни — не решил глубинных проблем африканской республики и вряд ли решит в ближайшее время.