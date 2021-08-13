Шойгу заявил о необходимости наращивания взаимодействия ВС РФ и КНР

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ рассказал о необходимости наращивания и укрепления взаимодействия вооружённых сил России и Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Наращивание взаимодействия на суше, в воздухе и на море является важным компонентом деятельности военных ведомств двух стран, — заявил Шойгу.

Глава российского Минобороны поблагодарил китайскую сторону за приглашение посетить Китай и возможность понаблюдать за фазой совместных учений «Сибу/Взаимодействие-2021». Он напомнил о последней встрече, которая прошла чуть более двух недель назад на совещании министров обороны стран — членов ШОС в Душанбе. По его словам, практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки обеих стран приобрела регулярный характер.

Ранее Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Главы оборонных министерств РФ и США в телефонном разговоре обсудили итоги двусторонней консультации по стратегической стабильности.