Северный флот РФ проследит за кораблями НАТО в Баренцевом море

Ударная флотская группа НАТО зашла в акваторию Баренцева моря. Действия кораблей Альянса отследит российский Северный флот.
Об этом «Интерфаксу»
Все перечисленные суда НАТО несут на борту управляемое ракетное оружие (УРО). «Портер» и «Дональд Кук» оснащены крылатыми ракетами «Томагавк» и системой противоракетной обороны. Постоянной базой вошедшей в Баренцево море корабельной группы является испанский порт Рота.
Как писал NEWS.ru, 6 апреля российский фрегат «Адмирал Катасонов» завершил испытания в составе Северного флота и отправился в Балтийское море. Судно создано с применением стелс-технологий.
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