Русский язык в Херсонской области станет государственным

Фото State Duma Russia/Twitter.com/Global Look Press

Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что русский язык наравне с украинским получит статус государственного в освобождённой от украинских националистов Херсонской области. Он добавил, что украинский язык не будет запрещён и отметил, что никто «не собирается играть в какие-то языковые истории». При этом политик указал на то, что будет рассмотрена целесообразность придания статуса государственного крымско-татарскому языку.

Русский язык наравне с украинским станет государственным в Херсонской области. Основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения станет русский язык, — рассказал Стремоусов.

Он ещё раз подчеркнул, что власти не будут ущемлять ничьих прав.

Русская православная церковь поддерживает инициативу Минпросвещения РФ закрепить в новых правилах орфографии написание слова «Бог» с большой буквы, ранее заявил NEWS.ru источник в РПЦ. Он подчеркнул, что слово «Бог» с маленькой буквы распорядилась писать «атеистическая советская власть, пытаясь демонстрировать свою безбожную природу». Собеседник добавил, что идея ведомства «полностью соответствует современному отношению российского обществе к вере в Бога — большинство людей являются верующими».