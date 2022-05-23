В РПЦ объяснили, почему поддержали написание слова «Бог» с большой буквы В РПЦ поддержали написание слова «Бог» с большой буквы в новых правилах орфографии

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Русская православная церковь поддерживает инициативу Минпросвещения РФ закрепить в новых правилах орфографии написание слова «Бог» с большой буквы, заявил NEWS.ru источник в РПЦ. Он подчеркнул, что слово «Бог» с маленькой буквы распорядилась писать «атеистическая советская власть, пытаясь демонстрировать свою безбожную природу». Собеседник добавил, что идея ведомства «полностью соответствует современному отношению российского обществе к вере в Бога — большинство людей являются верующими».

Мы поддерживаем такую инициативу. В своё время написание слова «Бог» с маленькой буквы было политическим решением атеистической советской власти, которая таким образом, через правила русского языка, орфографии, пыталась демонстрировать свою безбожную природу и ориентированность всей системы образования на формирование атеистического мировоззрения. Думаю, что это правило устарело и не соответствует современным российским условиям, в том числе потому, что вера в Бога упомянута в Конституции России, потому что природа российской государственной власти поменялась, она больше не является атеистической, — заявили в РПЦ.

Накануне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что написание слова «Бог» с большой буквы планируют закрепить в новых правилах русской орфографии. Он напомнил, что действующие правила грамматики были приняты в 1956 году. Тогда, по словам главы Минпросвещения, никак не регламентировали написание слов, относящихся к религиозной сфере, теперь же это необходимо сделать.

Ранее Кравцов сообщил, что с сентября в первом классе начнётся историческое просвещение. Для этого историческую составляющую усилят в предметах «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики».

Также с нового учебного года в российских школах перед уроками начнут исполнять гимн и поднимать флаг России. Президент России Владимир Путин поддержал эту идею.