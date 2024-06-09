«Разумное решение»: военэксперт о попытках ВСУ отступить из Часова Яра Военэксперт Матвийчук: ВСУ скоро потеряют Часов Яр из-за нехватки войск

Фото: МО Украины

Оборона ВСУ ослабела, они несут большие потери и поэтому пытаются отступить из Часова Яра, рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, украинская армия теперь сосредоточится на Харьковском направлении, перейдя в оборону. Кроме того, по его словам, потери ВСУ «уже превысили критические значения» на данном направлении.

Оборона нашего противника ослабела, они несут большие потери и поэтому пытаются отступить из Часова Яра. Часть их военных была переброшена на Харьковское направление с целью задержать наше наступление. В Часове Яре сейчас происходят знаковые события, потому что армия РФ активно продвигается вперед, уничтожая противника. На мой взгляд, отступление ВСУ — одно из немногих разумных решений командования Украины, — сказал Матвийчук.

Ранее сообщалось, что в районе Часова Яра подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии обнаружили перемещение подразделений бойцов Вооруженных сил Украины и нанесли удар по технике противника при помощи расчетов БПЛА. Скорректировать их работу помогли операторы FPV-дронов. Также Минобороны РФ опубликовало кадры действий подразделения Воздушно-десантных войск России.