Массовые атаки ВСУ, Путин заявил о ТЯО: новости СВО на утро 13 марта

В ходе специальной военной операции на Украине не было необходимости применять ядерное оружие, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. У Москвы есть принципы использования тактического ядерного оружия (ТЯО), которым она не изменит, подчеркнул российский лидер. Также стало известно, что этой ночью ВСУ совершили серию атак на регионы РФ.

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Что сказал Путин в интервью Киселеву

На уточняющий вопрос Дмитрия Киселева о том, значит ли это, что мысль об использовании ядерного оружия не приходила ему в голову, Путин ответил: «Нет, а зачем?» Российский лидер пояснил, что ТЯО существует, чтобы его использовать, но у Москвы есть свои принципы.

«Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, любое оружие, в том числе и тaкое, о котором вы скaзaли, если речь идет о существовaнии российского госудaрствa, нaнесении ущербa нашему суверенитету и незaвисимости. У нaс же все прописaно в нaшей Стрaтегии, мы ее не меняли», — отметил Путин.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин

С военно-технической точки зрения Россия уже готова к ядерной войне, заявил он. Причем отечественная ядерная триада является более современной, нежели триады других стран, подчеркнул глава государства.

Путин также напомнил: в США объявили, что не хотят отправлять свои войска на Украину. Как предположил российский президент, в Вашингтоне понимают, что Москва расценит ввод чужой армии как интервенцию.

«Тaм, кроме Бaйдена, и других хвaтaет специaлистов в сфере российско-aмериканских отношений и в сфере стрaтегической сдержaнности. Поэтому не думaю, что здесь все несется тaк в лоб, но мы-то к этому готовы», — подчеркнул Путин.

Как ВСУ массово атаковали РФ

ВСУ снова открыли огонь по населенным пунктам в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его информации, в Теткино снаряд попал в жилой дом и хозпостройку, в результате чего начался пожар. По его словам, среди населения пострадавших нет.

Вооруженные силы Украины дважды обстреляли село Новопетровка в Валуйском городском округе, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате этих обстрелов повреждения получили по меньшей мере шесть частных домов, сарай одного из них и ЛЭП. Осколками также посекло легковой автомобиль. Никто из жителей не пострадал.

Фото: t.me/vvgladkov

В ночь на 13 марта сразу в двух регионах России средствами противовоздушной обороны были уничтожены четыре беспилотника. Губернатор Курской области поблагодарил защитников региона за работу ПВО. По его данным, были ликвидированы два украинских беспилотника. Также два БПЛА сбили в Белгородской области.

Позже губернаторы Белгородской и Курской областей сообщили, что их регионы вновь атаковали беспилотники. Всего было уничтожено семь целей.

Число пострадавших при ударе украинского беспилотника по зданию администрации Белгорода увеличилось до четырех, сообщил мэр города Валентин Демидов. По его словам, двух пострадавших госпитализировали, еще двум оказали помощь на месте.

Госпитализированные пострадавшие являются сотрудницами мэрии Белгорода. Одна из них получила осколочные ранения головы, грудной клетки, конечностей, ее состояние оценивается как тяжелое. Второй женщине посекло голову, она находится в состоянии средней степени тяжести.

Демидов добавил, что в здании мэрии повреждено 36 окон, также посечены фасад и входная группа. На месте происшествия работают оперативные службы.

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтоженной техники диверсионно-разведывательных украинских групп в Белгородской области. В ведомстве уточнили, что подразделения ВС РФ ликвидировали две боевые бронированные машины М113, а также личный состав ДРГ ВСУ.

Вооруженные силы Украины потеряли 234 бойца, пытаясь пробиться через государственные границы России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, противник также потерял семь танков и три боевых машины Bradley.

В Минобороны подчеркнули, что все украинские формирования были отброшены. В ведомстве добавили, что нарушений российской границы не было допущено.

Какой регион России станет главной целью ВСУ

Вооруженные силы Украины в 2024 году выберут главной целью для контрудара Крымский полуостров, предположил военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru он допустил, что можно ожидать атак с применением над- и подводных дронов, Taurus и Storm Shadow.

Где гремели взрывы на подконтрольной Киеву территории

Взрывы произошли в городе Херсоне, который находится под контролем киевских властей, сообщало украинское издание «Страна». По его данным, часть населенного пункта лишилась электричества. Воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась.

Кроме того, звук взрыва раздался в Сумах на севере Украины, информировало издание «Общественное. Новости». Подробности не приводились, местные власти ситуацию не комментировали. До этого в Сумской области объявили воздушную тревогу в связи с приближением группы ударных БПЛА.

Что США передадут Украине

Белый дом передаст Украине новый пакет военной помощи на $300 млн, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, в него войдут артиллерийские снаряды и управляемые ракеты.

Салливан отметил, что это стало возможным благодаря контрактам и договоренностям, которых достиг Пентагон для восполнения вооружения ВСУ. Он назвал пакет экстренным и выразил надежду, что он сможет помочь Киеву закрыть «насущные потребности».

О чем Венгрия предупредила Украину

Украина не сможет победить Россию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, ВС РФ сейчас набирают силу и продвигаются вперед. При этом он не сомневается, что конфликт закончится за столом переговоров.

Отправит ли Запад свои армии на Украину

Нельзя исключать возможность того, что некоторые страны Евросоюза все-таки направят свои войска на Украину, считает Петер Сийярто. Министр напомнил недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, и подчеркнул, что его действия могут стать нарушением красных линий НАТО. Их смысл состоит в том, что Альянс не является участником конфликта на Украине, указал он.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

При этом Соединенные Штаты не планируют отправлять свои войска на Украину, сообщил Джейк Салливан. Таким образом он ответил на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который заявил о присутствии войск НАТО на Украине.

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