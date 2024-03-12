Опубликованы кадры уничтоженной военной техники ДРГ под Белгородом Минобороны показало уничтоженную военную технику украинских ДРГ под Белгородом

Фото: МО РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтоженной техники диверсионно-разведывательных украинских групп в Белгородской области. В ведомстве уточнили, что подразделения ВС РФ ликвидировали две боевые бронированные машины М113, а также личный состав ДРГ ВСУ.

Кадры уничтоженной техники диверсионно-разведывательных групп украинских террористических формирований в приграничной зоне в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области. Уничтожены боевые бронированные машины М113, «Брэдли» производства США и личный состав террористических формирований украинских националистов, — говорится в сообщении.

Противник понес существенные потери и был отброшен от границы РФ, добавили в ведомстве. По данным Минобороны, российские силы не допустили прорыва ДРГ на территорию региона.

Также МО показало кадры с уничтоженной военной техникой в районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области. Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены на погранпереходе, уточнили в ведомстве.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ была уничтожена при попытке проникнуть на территорию Белгородской области 12 марта. Он не исключил, что подобные действия ВСУ объясняются чередой поражений на линии боевого соприкосновения.