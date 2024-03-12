Военэксперт раскрыл судьбу ДРГ, пытавшейся зайти в Белгородскую область Военэксперт Дандыкин: ДРГ ВСУ на границе Белгородской области была уничтожена

Фото: МО РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с NEWS.ru, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ была уничтожена при попытке проникнуть на территорию Белгородской области 12 марта. Он не исключил, что подобные действия ВСУ объясняются чередой поражений на линии боевого соприкосновения.

Появились сообщения о попытках ДРГ ВС проникнуть на территорию Курской и Белгородской областей. Скорее всего, их сразу уничтожили. Скорее всего, попытка этих персонажей зайти на нашу территорию была заранее выявлена, а потом их размотали авиация и артиллерия, плюс подразделения на земле. Видите, на ЛБС они терпят одно поражение за другим, а на границе хулиганить еще способны. Это, предположу, еще и попытка посеять панику, сейчас сообщают об активизации ботов в соцсетях — это работает ГУР, уверен, — считает Дандыкин.

Ранее в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ заявили, что информация о заходе в приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований не соответствует действительности. При этом спецслужбы подтвердили, что украинские силы пытались нарушить госграницу в этих регионах несколько раз с 10 марта.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что украинские подразделения утром 12 марта пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. По данным канала, там действовали подразделения РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Сибирский батальон», работающие под началом ГУР.

В ГУР Минобороны Украины подтвердили атаку на две российские области. Там отметили, что в бой вступили не регулярные части, а объединения, в которые набирают граждан России.

По словам военного корреспондента Даниила Безсонова, попытка прорваться под Белгородом является самоубийственной. Он выразил сомнения, что западные союзники Киева одобрили бы «такое бессмысленное расходование дефицитной техники».