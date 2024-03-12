В Белом доме высказались об отправке войск США на Украину Салливан: США не планируют отправлять военный контингент на Украину

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Джейк Салливан

Соединенные Штаты не планируют отправлять свои войска на Украину, заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Таким образом он ответил на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который заявил о присутствии войск НАТО на Украине, передает ТАСС.

У Соединенных Штатов не будет [солдатских] ботинок на Украине. Мы не намерены делать это (направлять туда свои войска — NEWS.ru). Мы не планируем поступать таким образом, — подчеркнул Салливан.

Ранее Сикорский объявил, что страны НАТО уже направили военных на Украину. Он поблагодарил участников союза, которые пошли на такой шаг.

Вместе с тем президент Польши Анджей Дуда призвал увеличить контингент американских войск на своей территории. Сейчас там дислоцировано около 10 тысяч американских военных. Политолог Александр Перенджиев предположил, что стремление Дуды объясняется тем, что Варшава после разгрома ВСУ боится остаться один на один с Россией. По его словам, Вашингтон все время подталкивает Польшу к конфликту.

Перенджиев объяснил, что Польша участвует в СВО, а ее армия играет значительную роль в восполнении солдат. Он отметил, что польские военнослужащие регулярно гибнут и получают ранения на поле боя.