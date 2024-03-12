В ЕС предупредили Киев о неминуемом исходе противостояния с Россией Сийярто предупредил Украину о поражении в конфликте с Россией

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петер Сийярто

Украина не сможет победить Россию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью The Washington Times. По его словам, ВС РФ сейчас набирают силу и продвигаются вперед. При этом он не сомневается, что конфликт закончится за столом переговоров.

Мы уверены, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, поскольку та сейчас набирает силу и продвигается вперед, — сказал он.

Ранее политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что США и Евросоюз должны достигнуть соглашения с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Он отметил, что подобный договор также станет гарантией безопасности в отношениях между Москвой и странами Запада на десятилетия вперед.

Сам Орбан говорил, что Украина смогла бы сохранить свою государственность, если стала бы буферной зоной между Россией и Западом. Он добавил, что такая перспектива может не нравиться самим украинцам, но их страна находится на карте там, где она есть.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Россия победит в украинском конфликте, когда освободит всех желающих от «нацистского режима» в Киеве. Он также назвал демократичным шагом, если часть украинских земель решит вернуться на «свою историческую родину», не только в состав России.