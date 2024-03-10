В Венгрии рассказали, как урегулировать конфликт на Украине Балаж Орбан: Запад должен достичь соглашения с Россией по Украине

США и Евросоюз должны достигнуть соглашения с Россией об урегулировании ситуации на Украине, заявил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в эфире радиостанции Kossuth. Он отметил, что подобный договор также станет гарантией безопасности в отношениях между Москвой и странами Запада на десятилетия вперед.

Нам следует провести переговоры с русскими и сначала договориться о прекращении огня, а затем использовать [эту] возможность <...> для урегулирования отношений в области безопасности между Западом, НАТО и Россией в долгосрочной перспективе, — заявил он.

Он отметил, что в переговорах должна участвовать и украинская сторона, однако решающим фактором станет участие Вашингтона. Орбан объяснил это тем, что США оказывают основную военную и финансовую помощь Киеву.

Советник премьера Венгрии предположил, что переговорный процесс будет сложным, но чем раньше он будет начат, тем больше человеческих жизней будет спасено. Вместе с тем, считает Орбан, Запад «сможет уменьшить вероятность очень серьезного негативного поворота на линии фронта».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что, говоря о мирном урегулировании на Украине, папа римский Франциск обращается прежде всего к Западу, который использует страну как инструмент для достижения своих целей. Она напомнила, что Россия никогда не блокировала переговоры с Украиной.