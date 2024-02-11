Премьер Венгрии назвал «наилучший вариант» для Украины Виктор Орбан: Украина должна стать буфером между Россией и Западом

Фото: Kremlin.ru

Украина смогла бы сохранить свою государственность, если стала бы буферной зоной между Россией и Западом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он добавил, что такая перспектива может не нравиться самим украинцам, но их страна находится на карте там, где она есть.

Лучшей перспективой для нее было бы создание буферной зоны между Россией и Западом — разумеется, с гарантиями безопасности. Если этого не произойдет, Украина потеряет свою страну, — пояснил венгерский премьер, его слова приводит газета Presse.

Ранее советник премьер-министра страны Балаж Орбан поделился, как лидеры Евросоюза открыто угрожали нанести вред экономике Венгрии из-за отказа одобрить финансирование для Украины. Он назвал происходящее «политическим изнасилованием» и подчеркнул, что Будапешт не боится угроз.

Балаж Орбан также счел нежелание Запада начинать мирные переговоры с Россией большой ошибкой. Он предложил для начала восстановить каналы связи, прекратить огонь, а затем начать сложную дипломатическую миссию. Советник добавил, что без долгосрочного соглашения между США, Европой и Россией, которое также затронуло бы Украину, обойтись не удастся.

При этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял о согласии Будапешта оплачивать поставки Киеву нелетального военного снаряжения.