Орбан рассказал об угрозах ЕС Венгрии из-за отказа дать денег Украине Балаж Орбан: Евросоюз угрожал премьеру Венгрии из-за отказа финансировать Киев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидеры Европейского союза открыто угрожали нанести вред экономики Венгрии из-за отказа одобрить финансирование для Украины, сообщил в интервью австрийскому таблоиду Exxpress советник премьер-министра страны Балаж Орбан. Данный подход он назвал «политическим изнасилованием» и заявил, что Будапешт не боится угроз.

Когда главы государств и правительств ЕС говорили по телефону с премьер-министром [Венгрии Виктором] Орбаном, они открыто озвучили ему именно эту угрозу, — сказал советник.

В середине декабря венгерский премьер-министр Виктор Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС на 2024–2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Орбан заявил, что готов снять вето на предоставление финансирования в обмен на доступ к средствам из европейских фондов. Позднее газета Financial Time сообщила о том, что Брюссель разрабатывает план подрыва экономики Венгрии на случай, если она продолжит отказываться одобрить помощь Киеву. По данным издания, ЕС допускал полную заморозку причитавшихся Венгрии средств и обвал курса форинта.

1 февраля на саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран объединения договорились предоставить Украине долгосрочную помощь на €50 млрд. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ее помощью для финансирования бюджетного дефицита. Он поблагодарил Евросоюз и сказал, что каждый голос европейских лидеров — вклад в «общую победу».