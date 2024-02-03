В Венгрии рассказали, что из поставок на Украину готовы оплачивать Сийярто: Венгрия готова оплачивать поставки на Украину нелетального снаряжения

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петер Сийярто

Венгрия, в отличие от других стран Евросоюза, по-прежнему не будет снабжать оружием Украину, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1. Он добавил, что Будапешт готов оплачивать поставки Киеву нелетального военного снаряжения. Глава ведомства подчеркнул, что Еврокомиссия предложила увеличить Европейский фонд мира на €5 млрд в этом году для компенсации странам ЕС поставок оружия Украине.

Мы не хотим в этом участвовать. <...> Мы не обязаны выделять деньги на эти цели, — пояснил Сийярто.

1 февраля на саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран объединения договорились предоставить Украине долгосрочную помощь на €50 млрд. Программа рассчитана на 2024–2027 годы, в среднем по €12,5 млрд в год. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ее помощью для финансирования бюджетного дефицита. Он поблагодарил Евросоюз и заявил, что каждый голос европейских лидеров — вклад в «общую победу».

На решение могла повлиять позиция премьера Венгрии Виктора Орбана, который долгое время блокировал его. Однако, как сообщалось до этого, лидеры стран ЕС «кнутом» уговорили его согласиться на передачу Украине €50 млрд.

По словам самого Орбана, долгосрочная помощь на €50 млрд, которую лидеры Европейского союза договорились предоставить Украине, пойдет не на закупку оружия, а на поддержку экономики страны. Однако, по его словам, эти деньги, вопреки мнению ЕС, не изменят расклад сил в пользу Киева.