Орбан раскрыл, на что Украина потратит €50 млрд от Евросоюза Орбан: Украина потратит €50 млрд от Евросоюза на поддержание своей экономики

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктор Орбан

Долгосрочная помощь на €50 млрд, которую лидеры Европейского союза договорились предоставить Украине, пойдет не на закупку оружия, а на поддержку экономики страны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, которые приводит РИА Новости, эти деньги, вопреки мнению ЕС, не изменят расклад сил в пользу Киева.

Орбан объяснил, что финансовая система Украины без поддержки Евросоюза может рухнуть. При этом он подчеркнул, что время работает на Россию.

В четверг, 1 февраля, на саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран объединения договорились предоставить Украине долгосрочную помощь на €50 млрд. Программа рассчитана на 2024–2027 год, в среднем по €12,5 млрд в год. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ее помощью для финансирования бюджетного дефицита. Он поблагодарил Евросоюз и заявил, что каждый голос европейских лидеров — вклад в «общую победу».

На решение могла повлиять позиция премьера Венгрии Виктора Орбана, который долгое время блокировал его. Однако, как сообщалось до этого, лидеры стран ЕС «кнутом» уговорили его согласиться на передачу Украине €50 млрд. Как отмечается, участники саммита понимали, что Орбан был намерен что-то выторговать для Будапешта, однако вместо «пряников» он получил «жесткие переговоры».