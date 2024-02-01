ЕС «кнутом» заставил Орбана согласиться на финансирование Украины РИА Новости: на решение Орбана по Украине удалось повлиять «кнутом»

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Виктор Орбан

Лидеры стран ЕС на проходящем 1 февраля саммите «кнутом» уговорили премьер-министр Венгрии Виктора Орбана согласиться на передачу Украине €50 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, участники саммита понимали, что Орбан был намерен что-то выторговать для Будапешта, однако вместо «пряников» он получил «жесткие переговоры».

Все были настроены очень решительно, но в итоге на Орбана удалось повлиять не пряником, а лишь кнутом, — приводит агентство слова источника.

Ранее сообщалось, что Орбан «ничего не получил» в обмен на предоставление главам стран Евросоюза согласия на передачу Украине финансовой помощи в размере €50 млрд. Как пишет The Guardian, ему не удалось найти компромисс в этом вопросе. Программа финансовой помощи Киеву рассчитана на 2024–2027 годы, в среднем ее размер составляет €12,5 млрд в год.

До этого глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что Евросоюз устал от позиции Орбана, но не от помощи Украине. По его словам, Будапешт должен окончательно определиться, на чьей он стороне в украинском конфликте. Туск убежден, что в этом вопросе «есть только черное и белое».

Перед этим сообщалось, что средства, которые планируется передать Киеву, пойдут «на оружие и выплаты учителям». По словам премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, саммит должен был обеспечить компромисс всех 27 стран объединения по этому вопросу.