ВСУ несколько раз обстреляли село в Белгородской области Гладков: ВСУ дважды за день обстреляли село Новопетровка

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины дважды обстреляли село Новопетровка в Валуйском городском округе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате этих обстрелов повреждения получили по меньшей мере шесть частных домов, сарай одного из них и ЛЭП. Осколками также посекло легковой автомобиль. Никто из жителей не пострадал.

В Валуйском городском округе ВСУ дважды обстреляли село Новопетровка. Пострадавших нет. <...> Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ, — написал он.

Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел Белгородского района, при котором пострадали два мирных жителя. По его словам, мужчина получил легкое осколочное ранение, женщина — черепно-мозговую травму. При этом система противовоздушной обороны сбила несколько снарядов в небе.

Также днем 12 марта украинский беспилотник атаковал здание городской администрации в Белгороде. На кадрах с места происшествия, распространившихся в соцсетях, видно, что в здании выбиты окна и двери.

Министерство обороны России 12 марта опубликовало кадры уничтоженной техники диверсионно-разведывательных украинских групп в Белгородской области. В ведомстве уточнили, что подразделения ВС РФ ликвидировали две боевые бронированные машины М113, а также личный состав ДРГ ВСУ.