Стало известно, какой регион России станет главной целью ВСУ Военэксперт Дандыкин: в 2024-м году ВСУ выберут главной целью для удара Крым

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины в 2024-м году выберут главной целью для контрудара Крымский полуостров, предположил военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru он допустил, что можно ожидать атак с применением над- и подводных дронов, Taurus и Storm Shadow.

Скорее всего, [глава ГУР Кирилл] Буданов планирует нанести контрудар, главный удар по Крыму. Не от хорошей жизни сейчас Британия предлагает Германии купить у нее Taurus и передать Украине. Хотят еще больше Storm Shadow поставить, танки Abrams бросили в бой. Все, что берегли, все бросили в бой. Так называемый контрнаступ превратился в имитацию контрудара. Единственное направление возможного контрудара или его имитации — это Крым, — отметил собеседник.

Дандыкин обратил внимание, что и сам Буданов об этом постоянно говорит. По мнению эксперта, в ВСУ сложилась плачевная ситуация и сейчас им нужна «хоть какая-то видимость успеха».

Ранее сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что атаки Вооруженных сил Украины по территории России — это прямой ответ на их провальное контрнаступление и неудачи на фронте. По его мнению, массированный запуск украинских беспилотников призван показать Западу хоть какие-то достижения в противостоянии с РФ. Однако, подчеркнул сенатор, у противника ничего не получится — ВС России дадут достойный отпор.