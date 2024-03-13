В украинских Сумах прозвучал взрыв

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/Global Look Press

Звук взрыва раздался в Сумах на севере Украины, сообщило издание «Общественное. Новости». Подробности не приводятся, местные власти ситуацию не комментировали. До этого в Сумской области объявили воздушную тревогу в связи с приближением группы ударных БПЛА.

Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали в ночь на 12 марта 25 украинских беспилотников над территорией РФ, сообщали в Минобороны. В ведомстве уточнили, что два дрона перехватили над Московской областью, один — над Ленинградской, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, два — над Орловской, а также по одному — над Брянской и над Тульской областями.

Накануне в Херсоне, который находится под контролем киевских властей, произошли взрывы. Часть населенного пункта лишилась электричества. Воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась. В ночь на 12 марта стало известно, что после объявления тревоги в Киевской области в украинской столице произошел сильный взрыв. Инцидент был зафиксирован на левом берегу Днепра. Также стало известно о взрывах в Одессе, Николаеве и Запорожье. Воздушная тревога объявлялась в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях, а также в районах Запорожской области, подконтрольных киевским властям

Ранее военные из состава 238-й артиллерийской бригады ВС РФ нанесли точный удар по пункту управления БПЛА украинских военных в Красногоровке. В ходе операции также был ликвидирован пункт связи.