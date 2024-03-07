Российский «Краснополь» уничтожил два важных объекта ВСУ в Красногоровке НМ ДНР: в Красногоровке уничтожены пункты управления БПЛА и связи ВСУ

Фото: МО РФ

Военные из состава 238-й артиллерийской бригады ВС РФ нанесли точный удар по пункту управления БПЛА украинских военных в Красногоровке, сообщает Telegram-канал «Народная милиция ДНР». Уточняется, что в ходе операции также был ликвидирован пункт связи.

По выявленным целям было нанесено огневое поражение с помощью управляемых снарядов «Краснополь», в результате которого противник лишился связи и дронов-камикадзе, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео удара по блиндажу ВСУ в Работино Запорожской области, сделанный при помощи нескольких БПЛА. Налет на расположения ВСУ организовали солдаты 1430-го и 70-го полков.

До этого стало известно о ликвидации элитного снайпера украинской армии Владимира Основенко. Военный служил в 241-й бригаде территориальной обороны и был уничтожен в населенном пункте Ивановское.

Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко также сообщил, что украинские военные уничтожили собственное подразделение на Сватовско-Кременском участке. По его словам, солдаты ВСУ ударили беспилотником по позиции сослуживцев, после начались возгорание и детонация боекомплекта. Марочко уточнил, что в результате удара никто из тех, кто находился на позиции, не выжил.