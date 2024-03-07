Украинское подразделение уничтожено ударом ВСУ Марочко: ВСУ ударили дроном по своим же военным на Сватовско-Кременском участке

Фото: МО Украины

Украинские военные нанесли удар БПЛА по позиции солдат ВСУ в блиндаже из другого подразделения армии Украины на Сватовско-Кременском участке, сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в результате никто из тех, кто находился на позиции, не выжил.

Об этом свидетельствуют направление удара, визуальные особенности и другие факты. Предварительно, после удара никто не выжил, поскольку произошло возгорание и началась детонация БК, — написал он.

Марочко также отметил, что на Донецком направлении в районе населенного пункта Часова Яра растет количество безвозвратных потерь в рядах ВСУ. По его словам, причиной этого стало усиление боевых действий со стороны российской армии, а также увеличение применения ФАБ и КАБ. Он уточнил, что у украинских военных практически нет возможности укрыться от ударов этими бомбами.

Большинство подтвержденных потерь официально подается как без вести пропавшие, ссылаясь на то, что идентифицировать останки на данный момент невозможно, — уточнил подполковник в отставке.

Ранее сообщалось об установлении ВС России контроля над четырьмя опорными пунктами ВСУ на участке между Работино и Вербовым на Херсонском направлении. Бои в этом районе продолжаются, основные столкновения происходят около Дома культуры и в развалинах школы.