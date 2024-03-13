Венгрия не исключила отправку на Украину армий ряда стран Европы Сийярто: нельзя исключать отправку войск некоторых стран Европы на Украину

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Петер Сийярто

Нельзя исключать возможность того, что некоторые страны Евросоюза все-таки направят свои войска на Украину, заявил на конференции в Мартонвашаре глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Министр напомнил недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, и подчеркнул, что его действия могут стать нарушением красных линий НАТО. Их смысл состоит в том, что «Альянс не является участником конфликта на Украине», указал он.

В то же время, учитывая изменения в европейской позиции, к сожалению, этого нельзя полностью исключать, — приводит слова Сийярто информационное агентство MTI.

Макрон ранее заявлял, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину. Он отметил, что в будущем не исключает такого варианта. Его политические оппоненты в стране назвали подобные планы безумием, которое приведет к началу Третьей мировой войны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал Макрону впредь консультироваться с Альянсом по важным вопросам. Глава Блока вновь повторил, что военное объединение не собирается направлять войска на Украину и становиться одной из сторон конфликта. Причем, если хотя бы одного государство НАТО пойдет на такой шаг, ситуация скажется на всех остальных его членах, подчеркнул он.